CALCIO/ Real Puteoli si laurea campione della Campania

POZZUOLI – Un traguardo storico per il Real Puteoli: la squadra Under 15 Élite è ufficialmente campione della Campania, al termine di una finale intensa e appassionante disputata allo stadio Vallefuoco. La partita, contro una validissima formazione dell’E. Troise, è stata decisa da un rigore trasformato da Agrillo a 7 minuti dalla fine, dopo che Barbaro aveva sbloccato il match e gli avversari avevano trovato il pareggio allo scadere del primo tempo. Un incontro giocato a ritmi altissimi, con grande correttezza e qualità da entrambe le parti. La vittoria è il frutto di mesi di lavoro, sacrifici e passione. Merito di un gruppo straordinario, guidato con competenza da mister Andreozzi e supportato con dedizione dal team manager Pontillo, da uno staff affiatato e dalle famiglie sempre presenti. “Abbiamo scritto una pagina importante per Pozzuoli e per il nostro settore giovanile. Ora testa alta e cuore aperto: si va alle Fasi Nazionali, con l’orgoglio di rappresentare la Campania e la nostra città,” commenta la dirigenza del club. Un successo che coinvolge tutta la comunità sportiva puteolana e che apre le porte a nuove sfide, con la speranza di continuare a sognare.