CALCIO/ Puteolana sconfitta 4-0 in casa dalla Boys Caivanese

POZZUOLI – La Puteolana torna con i piedi per terra dopo l’entusiasmante conquista della finale di Coppa Italia Dilettanti di mercoledì. E lo fa in modo brusco, subendo l’onda d’urto di una Caivanese che non perde da un girone intero (con soli due pareggi) ed alla caccia del primo posto del Real Forio. I diavoli subiscono l’inizio choc con due reti di Di Girolamo e Filosa in poco più di un quarto d’ora e, nel momento di reazione, vengono stoppati da 3 legni nella ripresa, prima di subire in contropiede gli altri due gol di Pozzebon e De Simone che chiudono la contesa sul 4-0.

LA PARTITA – Il grande dispendio di energie mentali a causa dell’impegno di coppa, costa caro in avvio alla Puteolana. Il vantaggio ospite arriva su calcio d’angolo al minuto 8, con Di Girolamo che attacca il secondo palo e incrocia di testa in rete. Le distanze non sono perfette e la Boys Caivanese trova sbocchi sugli esterni, come al 17′, quando Iadelisi crossa dalla destra per Filosa, che fa 2-0 tagliando dal secondo palo. I ragazzi di mister Correale iniziano a macinare gioco, chiudendo gli avversari in area e collezionando calci d’angolo. Da una di queste situazioni, Palladino arriva al tiro dopo una mischia in area, con una deviazione che mette i brividi a Creuso. La Puteolana dimentica il brutto inizio di partita e rientra dagli spogliatoi con fame, assediando la metà campo dei gialloverdi. Al 59′ De Rosa va in sovrapposizione a destra ed il suo cross viene deviato sul palo interno: sulla respinta ci va Filogamo al volo ma Creuso chiude lo specchio con un intervento disperato. Dopo due minuti, una punizione velenosa di Auriemma viene invece stoppata dalla traversa. Nel momento migliore dei padroni di casa, arriva al 66′ un contropiede fulmineo degli ospiti, chiuso dal tap-in di Pozzebon per il 3-0. I granata riprendono a giocare, ma al 78′ un nuovo contropiede, viziato da un’evidente posizione di fuorigioco, porta al poker di De Simone su assist di Pozzebon. All’81’, il possibile gol della bandiera viene negato nuovamente dai legni: Onda raccoglie al limite dell’area e scarica un tiro con grande coordinazione, che però si stampa sulla traversa. Per i diavoli non è la giornata giusta per fare punti, e il match scivola verso un’amara conclusione.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis (19′ Riccio), Battaglia, Gargiulo (55′ Avolio), Palladino, Acampora (51′ Auriemma), Grieco, Capuano, Ferrara (55′ De Rosa), Onda, Filogamo (67′ Rodriguez). A disposizione: Orefice, Trotta, Giuliani, Antonazzo. All. Correale.

BOYS CAIVANESE: Creuso, Tomasin (74′ Celiento), Avella, Di Girolamo, De Falco, Guglielmo, Acunzo, Ruggiero (62′ De Simone), Iadelisi (82′ Tagliamonte), Maniero (62′ Pozzebon), Filosa (67′ De Giorgi). A disposizione: Castiglio, Pantano, Raucci, Ferro. All. Ambrosino.

MARCATORI: 8′ Di Girolamo, 17′ Filosa, 66′ Pozzebon, 78′ De Simone.

ARBITRO: Luca Sciacchitano di Latina. Assistenti: Giuseppe Rea (Nocera Inferiore) e Mario Meo (Nola).

NOTE: Ammonito Gargiulo (P). Corner: 5-5. Recupero: 2′ 1°T, senza recupero nel 2°T.