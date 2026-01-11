POZZUOLI/ La prima uscita di Andreozzi da assessore allo sport sul campo della Puteolana

POZZUOLI – Non è andata nel migliore dei modi la prima uscita di Gennaro Andreozzi da neo assessore allo sport del comune di Pozzuoli, oggi ospite al Domenico Conte per la partita contro la Boys Cavanese. I granata hanno infatti perso per 4-0, dando vita a una prestazione da dimenticare. Sconfitta arrivata dopo l’esaltante partita infrasettimanale che ha aperto le porte della finale di coppa Italia alla squadra del presidente Capuano. Prima del fischio d’inizio oggi Andreozzi ha premiato il miglior calciatore del mese dei granata.