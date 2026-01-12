Cumuli di rifiuti nel centro di Pozzuoli “È una vergogna”

POZZUOLI – Cumuli di rifiuti nel centro storico di Pozzuoli, a pochi passi dal porto e dalla piazza. La città sembra essere tornata indietro nel tempo, quando la spazzatura invadeva ogni angolo del centro e delle periferie. Questa mattina rifiuti di ogni genere sono presenti in via Pergolesi, a pochi passi dal Commissariato di Polizia. Bidoni stracolmi e sacchetti non raccolti stanno alimentando quella che sembra ormai essere una discarica a cielo aperto. “È una vergogna, sembra il terzo mondo. Non raccolgono i rifiuti” racconta un residente di via Pergolesi. Ironia della sorte, la criticità emerge proprio all’indomani dell’encomio conferito dal sindaco Manzoni alla De Vizia e alla ditta Tr.in.co.ne. di Licola, a cui sono stati rivolti ringraziamenti per il lavoro di raccolta svolto in questi giorni.