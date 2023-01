CALCIO/ Puteolana, mister Marra suona la carica: «Il passato non conta, sono qui per la salvezza»

POZZUOLI – S’interrompe il silenzio stampa della Puteolana 1902 con la conferenza stampa di mister Salvatore Marra e Salvatore D’Ancora alla vigilia della delicata sfida in programma sul campo del Fasano. Tante le tematiche affrontate sia dal tecnico che dal calciatore sbarcato a Pozzuoli nel mercato invernale.

Mister Salvatore Marra: «La cosa che più risalta è la disponibilità dei ragazzi. Ora è importante tracciare una linea, come visto già in Coppa Italia. La cosa che ora più conta è dare una mano a questi ragazzi che mettono in campo l’anima, e che purtroppo non hanno ancora raggiunto la vittoria. I calciatori hanno capito che c’è bisogno di dare il massimo, abbiamo bisogno di sicurezze soprattutto per conquistare punti fondamentali per ritornare in corsa per la salvezza. Una situazione del genere è difficile d’accettare, io se sono qui è perchè voglio portare la Puteolana alla salvezza. Io vengo con spirito battagliero, perché la squadra è di qualità e perché noi sappiamo che la salvezza si può raggiungere, nonostante sia distante. Noi chiediamo alla piazza di starci vicino, noi ci siamo e non molleremo fino alla fine della stagione».

Salvatore D’Ancora: «Se noi riusciamo a restare compatti come gruppo, possiamo raggiungere l’obiettivo. Ognuno di noi sa che deve dare quel qualcosa in più per il compagno, sia in settimana che durante le gare. Se fino ad oggi non siamo riusciti a conquistare la vittoria, c’è bisogno di fare qualcosa in più. La rotta può essere invertita, ma c’è bisogno di compattezza. La piazza di Pozzuoli è una piazza prestigiosa, noi dobbiamo fare la nostra parte ed i tifosi sappiamo che ci affiancheranno nel corso del cammino».