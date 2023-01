POZZUOLI/ Scontro nella Polizia Municipale «Indignati per l’atteggiamento di un’esigua minoranza di vigili»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Chi scrive è un operatore della polizia municipale di Pozzuoli che vuole dichiarare la propria estraneità, così come quella di molti altri colleghi, relativamente a quanto pubblicato ieri su Cronaca Flegrea. Infatti, il documento pubblicato in calce in alcune sue parti nell’articolo di ieri, è stato sottoscritto solo da un’ esigua minoranza degli operatori della pm di Pozzuoli, e non da tutti unanimemente come invece si lascia intendere. Chi scrive, così come gli altri colleghi coinvolti loro malgrado, sono indignati in quanto in maniera falsa è stato fatto credere che avrebbero sottoscritto un documento nel quale ci si ribellava a una semplice richiesta di trasparenza e legalità da parte di una sigla sindacale. Ovviamente è proprio il contrario: noi agenti di pm crediamo fermamente che sia giusto richiedere legalità e trasparenza. La nostra è una precisazione dovuta e crediamo fermamente nella buona fede della Vs testata. A conferma di ciò sappiamo che tale documento da voi pubblicato è pervenuto anche sulla scrivania del Sindaco e del Segretario Generale nelle stesse modalità a cui è pervenuto al vostro giornale, ossia falsamente firmato “I lavoratori di pm”. Falsificare un atto è una cosa molto grave e chi ha compiuto tale gesto dovrebbe ben esserne a conoscenza.»