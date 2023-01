POZZUOLI/ Scoppiata nuova guerra dei manifesti funebri «I nostri strappati e coperti»

POZZUOLI – «Continuano a strappare e coprire i nostri manifesti per evitare che si venga a sapere quando si fanno i funerali e per non lasciare traccia del nostro lavoro sul territorio. E’ una situazione che va avanti da tempo a Pozzuoli e che ci ha spinti a chiedere aiuto alle autorità preposte». E’ quanto denuncia Vincenzo Tammaro, uno dei titolari dell’omonima impresa funebre che già lo scorso giugno aveva inviato una lettera-denuncia al comune di Pozzuoli, ai carabinieri e alla polizia municipale e alla Procura della Repubblica di Napoli. Si tratta di un modus operandi già noto nell’area flegrea, che negli anni scorsi portò al centro di un’inchiesta della magistratura analoghi episodi messi in atto dalla ditta “Cesarano” nei confronti dei competitors “Barca” e “Tarantino”. Sullo sfondo, in quell’occasione, c’era la matrice camorristica come sostenuto da numerose informative da parte dei carabinieri.

IL CASO – “Nonostante precedenti segnalazioni agli Organi ed alle Autorità sopra indicate non sia cessata la inquietante consuetudine di coprire i manifesti funebri relativi ad esequie da svolgersi ad opera della società mia assistita ad opera di ignoti -scriveva lo scorso giugno l’avvocato della ditta Tammaro dopo un episodio avvenuto a Bacoli- Già in passato, l’ultimo episodio denunciato risale a pochi mesi or sono, la Tammaro Gennaro s.r.l. si era avveduta di quanto sopra denunciato evidenziando come quella condotta andasse ben oltre il semplice coprire un manifesto funebre di una impresa funebre concorrente. Questa volta, le paline comunali dedicate alla affissione di manifesti funebri oggetto di quanto sopra descritto sono quelle site nel Comune di Bacoli (NA) più precisamente alla Via Cuma, Via Bellavista, al porto di baia ed in Via Roma. In questo caso, in data 28 giugno 2022, il manifesto funebre relativo al decesso della Sig. *****, le cui esequie previste per il giorno 29.06.2022 erano state affidate all’impresa

funebre Tammaro Gennaro s.r.l., veniva coperto – prima dello svolgimento del relativo servizio – da altro manifesto – recante il logo e le informazioni commerciali della impresa funebre ***** relativo al trigesimo dalla

morte del Sig. ***** la cui messa in suffragio avrebbe dovuto essere celebrata soltanto quattro giorni dopo ossia il giorno 02 luglio 2022!!! Si ribadisce come non sia la prima volta che la “Tammaro Gennaro s.r.l.” si trova costretta a denunciare la copertura dei propri manifesti.”