POZZUOLI/ Dramma a Monterusciello: marito e moglie muoiono nel giro di poche ore

POZZUOLI – Sono morti nel giro di poche ore, prima lui e poi lei, che non ha retto all’immane dolore. Il dramma è avvenuto nel quartiere di Monterusciello, in una palazzina popolare del lotto 1 bis in via Brancati. Le vittime sono due coniugi: Antonio Illiano, 64 anni e Maria Maddalena Giannuzzi, 65 anni, entrambi puteolani. Entrambi sono stati colpiti da malore: dopo il decesso dell’uomo, la moglie è stata stroncata da un arresto cardiaco. Inutili sono stati i soccorsi.

IL DRAMMA – Una tragedia immane, che ha gettato nel dramma i due figli della coppia. I funerali di Antonio Illiano e della moglie Maria Maddalena Giannuzzi si terranno domani (domenica 15 gennaio) alle 13 nella Concattedrale San Paolo Apostolo di Monterusciello.