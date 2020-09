POZZUOLI – Colpo di scena in casa granata. La Puteolana 1902 non ha proceduto al tesseramento del mister Alfonso Pepe, del professore D’Argenio e del difensore Girardi per la stagione 2020/2021. «In seguito ad un periodo di conoscenza, dall’inizio del pre-ritiro fino a questa mattina, si è ritenuto opportuno che si separassero le strade, a causa di diversità di vedute inerenti alla situazione generale della rosa. Una scelta affrontata oggi, che dà la possibilità ad entrambe le parti di non compromettere la stagione sportiva, che è alle porte ma con ancora del tempo per poter lavorare – si legge nella nota diffusa dalla società – Il nome del prossimo tecnico sarà ufficializzato entro le prossime 48 ore».