CALCIO/ Poker della Puteolana in trasferta

POZZUOLI – La Puteolana 1902 batte in trasferta il Real Aversa con il risultato di 1-4. Prestazione gagliarda dei granata che riescono a portarsi a 7 punti in classifica. Nel primo tempo parte bene la formazione allenata da mister De Michele, ma al primo affondo dell’Aversa arriva il vantaggio dei padroni di casa. Errore difensivo per i Diavoli Rossi e ne approfitta Salazaro che fa 1-0 al Papa di Cardito. La risposta granata non arriva nell’immediato e su fallo di Pirone su Salazaro arriva il penalty per i normanni. Dagli undici metri l’attaccante si fa ipnotizzare dall’estremo difensore della Puteolana. Al 38’ il pareggio dopo una serie di affondi a vuoto. Ci pensa Palumbo che in area si divincola dalla marcatura di due uomini e fa 1-1. Nella ripresa pronti via e Pontillo fa 1-2. Il centrocampista con una conclusione potente porta in vantaggio i suoi. Real Aversa tramortito e Puteolana che ne approfitta per affondare il colpo prima con Palumbo, che firma la personale doppietta, e poi con il gol del subentrato Cappa che firma l’1-4 che chiuderà i conti. Ora per la Puteolana impegno di Coppa mercoledì al ‘Conte’ con il Montecalcio, nella sfida d’andata degli ottavi di finale. Successivamente gara interna con l’Acerrana, nel big match di giornata nel Girone A d’Eccellenza.

REAL AVERSA NORMANNA: Mariano, Boiano (63’ Di Cristoforo), Capogrosso, Petrosino (68’ Falco), De Vivo; Perrino, Paradiso (57’ Boggia), Formicola, De Vivo; Salazaro (57’ Garofalo), Di Gennaro (51’ Di Martino). A disp.:, Andreozzi, Formisano, Russo, Falco, Di Cristoforo. All.: Ferrara

PUTEOLANA: Pirone, Puzone, Catinali (46’ Calone), Aliperta, Laringe (80’ Sanguineti), Pesce, Pisani (79’ Cappa), Vitale (71’ Tranchino), Alvino (68’ Cuomo), Pontillo, Palumbo. A disp.: Russo, Cacciottolo, Morra, Rosolino, Cappa, Tranchino, Sanguineti, Cuomo, Calone. All.: De Michele

Ammonizioni: Formicola

Marcatori: 20’ Salazaro – 34’ Palumbo, 47’ Pontillo, 57’ Palumbo, 90’ Cappa