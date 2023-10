POZZUOLI/ Forte scossa in zona Solfatara sentita anche nelle periferie

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di scosse. Nel primo pomeriggio di oggi l’Osservatorio Vesuviano rilevato un evento sismico di magnitudo 2.9 ± 0,3 localizzato in prossimità del vulcano Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 15:33, ora locale, alla profondità di 2,46 km. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti prossimi all’epicentro. La scossa è stata avvertita in quasi tutta la città di Pozzuoli, nelle periferie di Licola, Monterusciello, Toiano e nei vicini comuni di Quarto e Bacoli.