CALCIO/ Rione Terra Sibilla formato trasferta: fa 0-0 nel derby di Quarto

QUARTO – Al “Giarrusso”, i padroni di casa del Quarto Afrograd cercano la prima vittoria in campionato contro un Rione Terra Sibilla che, dopo l’exploit in trasferta contro il Real Aversa di due turni fa, è chiamato nuovamente a dover fornire una gran prestazione lontano dalle mura amiche, dopo aver perso in malo modo in casa domenica scorsa contro la corazzata Acerrana. Squadre separate in classifica da un solo punto, con il Rione Terra Sibilla che a fine gara mantiene questo vantaggio (e una posizione di metà classifica), in virtù del pareggio a reti bianche nel derby flegreo.

LA PARTITA – Mister Monaco ritrova Castellano dopo la squalifica e lancia dall’inizio gli ultimi innesti Napolitano e Manno fra i pali, così da aumentare l’esperienza della sua squadra. E infatti, il Rione Terra Sibilla argina senza problemi la spinta dei padroni di casa, ai quali il primo tiro viene concesso solo al 21′ con la botta da fuori di Romano, ma Manno si tuffa e sventa. Al 29′ Accietto imita l’esterno avversario, ma l’esito è lo stesso: Mola para alla sua sinistra. In mezzo, pericoloso De Biase, che viene pescato sul limite destro dell’area di rigore e si gira bene su Luongo, ma la difesa ospite fa buona guardia. Il Rione Terra Sibilla si affida soprattutto alle accelerazioni di Accietto, che imperversa nella metà campo avversaria seminando il panico, ma viene sempre chiuso sul più bello. Nella ripresa la gara si vivacizza: il Quarto Afrograd va subito vicino al vantaggio al 52′ con un cross dalla destra smanacciato da Manno, coperto poi da Iannuzzi che si immola sulla ribattuta a porta vuota. Iniziano da lì 10 minuti di marca Rione Terra Sibilla, che chiude gli avversari nella propria metà campo, ma senza sfondare. Dopo aver ritrovato le distanze, al 79′ il Quarto Afrograd si affaccia minaccioso all’area avversaria con una grande percussione di Romano, che salta un paio di uomini e si presenta a tu per tu con Manno, quando viene stoppato da un tenace ripiegamento difensivo. Partita che quindi scorre verso lo 0-0, reso tumultuoso solo da un destro di Gioielli da quasi metà campo al 4′ di recupero, ma il suo tiro sorvola di poco la traversa.

QUARTO AFROGRAD – RIONE TERRA CALCIO SIBILLA 0-0

QUARTO AFROGRAD: Mola, Siciliano (63′ Giachero), Palumbo, Guarino, Delgado, Sigillo, Romano (80′ Annella), Calabro (56′ Franzese), De Biase, Gioielli, Ragosta.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Manno, Savarise, Castellano (54′ Longobardo), Iannuzzi, Luongo (63′ Barletta), Napolitano (69′ Mennella), Albano, Pisani (63′ Illiano), D’Angelo, Di Giorgio (83′ Pisano), Accietto.

ARBITRO: Teodoli di Aprilia. Assistenti Gaeta (Nocera Inferiore) e Petruzziello (Avellino)

NOTE: Ammoniti Calabro, Palumbo, Gioielli (QA) e Castellano, Accietto, Iannuzzi, Manno (RTS)