CALCIO/ Poker del Rione Terra, battuta la AFF16 Ciro Caruso

QUARTO – In una giornata uggiosa, come raccontava Lucio Battisti negli anni ’80, il Rione Terra torna in campo per affrontare la AFF16 Ciro Caruso nel match di campionato valido per la 19° Giornata. Il teatro dei sogni non è lo Stadio Conte, sottoposto ad urgenti lavori per il recupero del manto erboso, si gioca al Giarrusso di Quarto. Il Rione Terra fa la partita, com’è giusto che sia, la Caruso si difende e riparte, creando la prima, timida palla rete, con il giovane Esposito, che tira debolmente non creando problemi a Funaro. Con pazienza il Rione Terra tesse la sua trama di gioco con Granata, Gaveglia e Vicario. Ci prova Granata ma il tiro finisce alto, poi Carandente il cui tiro viene deviato in angolo. Da calcio d’angolo passa il Rione Terra: Lubrano mette in mezzo e Granata svetta su tutti per l’1-0 Sbloccata la gara, il Rione Terra gestisce e continua ad attaccare: Vicario ruba palla a centrocampo, imbuca per Infimo ma il mancino dell’attaccante viene parato di piede da Fabozzi. Al 31’ il Rione Terra raddoppia: Magnolia scende sulla sinistra e crossa rasoterra, la palla viene raccolta da Lubrano che con una finta salta due avversari e piazza a giro sul palo lungo siglando il 2-0 e la sua sesta marcatura stagionale. Il primo tempo si conclude con una chance per Di Costanzo: su azione confusa, la palla carambola sul secondo palo dove il difensore flegreo per due volte non riesce a inquadrare la porta venendo murato dal portiere avversario.

LA VITTORIA – Nella ripresa non cambia il canovaccio della gara: prima azione della Caruso, sempre con Esposito che calcia debolmente a lato, poi è solo Rione Terra: al 69’ arriva il 3-0 con Mazzucchiello. L’azione si sviluppa dalla sinistra, con Magnolia che crossa in area, Infimo fa la sponda e Mazzucchiello esplode il suo destro, mettendo a segno il suo nono gol stagionale che vale il 3-0. Al 77’ il Rione Terra cala il poker: recupero palla di Granata che verticalizza per Infimo, la Caruso sbaglia il fuorigioco e Infimo dopo aver saltato il portiere avversario deposita in rete per il definitivo 4-0. Una partita mai in discussione, che ha visto il Rione Terra prevalere e dare vita anche all’idea di calcio che vuole Mister Imparato, come da lui stesso dichiarato nel post partita. Con questa vittoria il Rione Terra consolida la propria posizione rimanendo in scia delle prime posizioni.