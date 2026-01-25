CALCIO/ Goleada della Puteolana: vince 8-0 sul campo del Sant’Antonio Abate

STRIANO – La Puteolana risolve nel primo tempo la formalità del match in casa del Sant’Antonio Abate, per poi amministrare nella ripresa una partita che sul piano sportivo ha poco da dire, considerando la differenza dei valori in campo. Sono infatti note le difficoltà dei padroni di casa in questo campionato, condotto con tanti giovani nel solo tentativo di portare a termine la stagione. I granata onorano l’impegno con un avvio convinto che porta in dote 7 marcature, prima di mettere il sigillo con l’ottava ed ultima rete nella ripresa.

LA PARTITA – Mister Correale lancia alcuni volti nuovi in casa del fanalino di coda Sant’Antonio Abate, oltre alla scelta obbligata di Acampora per sostituire lo squalificato Grieco. Proprio il play granata è il grande protagonista dell’inizio di match: dopo 50 secondi è lui ad aprire le danze con un destro sotto la traversa, prima di servire 3 assist su altrettanti corner al 6′, al 9′ ed al 20′ per Rodriguez e per la doppietta di Filogamo. Il pokerissimo viene servito al 23′ da un bel destro a giro di Ferrara che, tre minuti più tardi, serve anche l’assist del sesto gol a Mirante, con un bel cross che trova il centrocampista preciso all’appuntamento di testa. Al 31′ una bella incursione di Giuliani in area permette ai suoi di conquistare il penalty che Capuano realizzerà quattro minuti più tardi, tempo necessario per le cure al difensore. Dopo lo 0-7 del primo tempo, nella ripresa i diavoli abbassano i ritmi e gestiscono il possesso. Resta solo il tempo per apprezzare un bel destro a giro di Auriemma all’81’, che si insacca all’incrocio dei pali, chiudendo le ostilità sullo 0-8.

AC SANT’ANTONIO ABATE: Balzano (46′ Santaniello M.), Scarano, Santaniello F., Aprea (35′ Del Sorbo), Giordano, Balestrieri, Sabatino (43′ Rizzano), Vanacore, D’Apice, Correale, Balde. All. Ferrara.

PUTEOLANA 1902: Orefice, Giuliani (46′ Antonazzo), Battaglia, Gargiulo, Ferrara, Acampora, Mirante (46′ Auriemma), Capuano, Palladino (18′ Trotta), Filogamo, Rodriguez. A disposizione: Cabriglia, Pissinis, De Rosa, Riccio, Onda. All. Correale.

MARCATORI: 1′ Acampora, 6′ Rodriguez, 9′ e 20′ Filogamo, 23′ Ferrara, 26′ Mirante, 35′ rig. Capuano, 81′ Auriemma.

ARBITRO: Armando Ciccone di Salerno. Assistenti: Gennaro Mennella (Torre del Greco) e Angelo Tisi (Salerno).

NOTE: Ammonito Aprea (S). Corner: 1-11. Recupero: 1′ 1ºT, 0′ 2ºT