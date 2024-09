CALCIO/ Pari alla prima in D per la Puteolana

MONTEROTONDO – La Puteolana 1902 non va oltre il pari contro il Real Monterotondo all’esordio in campionato. Davanti ad una buona cornice di pubblico, novanta minuti in cui nessuna delle due squadre riesce a sfondare, con il risultato finale di 0-0. Nella prima frazione di gioco i Diavoli Rossi provano a far proprio il pallino del gioco, con Lo Coco che lascia partire una conclusione dal limite dell’area all’8′, neutralizzata dal portiere avversario. Spinge la Puteolana che sugli sviluppi di corner sfiora il gol con Sbuttoni. Risponde il Monterotondo due minuti dopo, con Menghi che da due passi su cross dalla sinistra manca il tocco vincente. Ancora Menghi con un tiro al volo al ridosso della mezz’ora e successivamente tocca a Marotta farsi vedere dall’altra parte del campo con un colpo di testa impreciso.

LA PARTITA – Nella ripresa consueta girandola di cambi che serve a poco, ci prova Russo dalla trequarti, ma conclusione che conclude la propria corsa fuori. Mascari, subentrato a Marotta, non trova il tocco giusto per infilare il portiere di testa al 30′ della ripresa. Nel finale accade di tutto, contrasto dubbio ai danni di Palma e Monterotondo che se ne va in contropiede, Polverino ipnotizza però Scaffidi davanti alla porta. Ribaltamento di fronte e Dammacco sfiora il gol con un tiro angolato dal limite dell’area. Arriva così il fischio finale che consegna un punto per parte, Diavoli Rossi che saranno domenica impegnati con il Cynthialbalonga.

Real Monterotondo: Silvestrini, Contucci, Mauro, Grossi, Albanesi, Meledandri, Gningue, Manca, Menghi (77′ Scaffidi), Napoleoni (78′ Barba), D’Alessandris (78′ Ansini). All.: Boccolini



Puteolana 1902: Polverino, Astemio, Sbuttoni, Carboni, Di Paola (57′ Di Paola), Cess, Palma, Lo Coco (52′ Diabate), Cangemi (60′ Coniglio), Russo (57′ Dammacco), Marotta (64′ Mascari). All.: Marra

Ammonizioni: Meleandri, Contucci – Cess