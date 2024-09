CALCIO/ Di Micco-gol: il Rione Terra rimonta il doppio svantaggio

POZZUOLI – Il campionato di Promozione per Rione Terra e Viribus Unitis, inserite nel Girone B, è iniziato al “Conte” di Arco Felice. I flegrei provano a ripartire bene nel campionato che li aveva visti promossi solo 2 stagioni fa, e con il quale ora dovranno misurarsi nuovamente. Tra il ritorno di alcuni degli “eroi” della promozione e i nuovi innesti del diesse Vampore, con un mix di esperienza e gioventù, va trovata la miglior quadratura, ma il carattere è apparso già evidente. Il Rione Terra si è trovato infatti a sorpresa sotto 0-2 grazie alla doppietta di Cassitto, ma ha recuperato grazie ad un’altra doppietta, quella di Di Micco, per conquistare un punto all’esordio.

LA PARTITA – La squadra di mister Stellato parte bene ed il primo tiro della partita è quello da fuori area di Nicolella al 9′. Sarà purtroppo però anche l’ultimo, perché lo sfortunato centrocampista si fa male poco dopo e deve abbandonare in campo. Prima di poter effettuare il cambio, la Viribus Unitis sfrutta la superiorità numerica, sfonda a destra e Cassitto è bravo a raccogliere il cross, girarsi e battere Navarra per lo 0-1. Al 17′ Indolfi si supera su una gran punizione di Menna, che sfiora il pari, ma all’intervallo il Rione Terra ci va sotto di uno. Lo svantaggio aumenta dopo 20 secondi della ripresa, quando Cassitto sorprende nuovamente la difesa e firma lo 0-2. Nonostante la temperatura sopra i 35 gradi, sembra notte fonda, ma la reazione dei padroni di casa è da grande squadra. Al 57′ Di Palma si allarga a destra e crossa in mezzo per la zampata di Di Micco, che accorcia le distanze sull’1-2. Al 68′ Di Cristoforo si divora il gol che ristabilirebbe le distanze in contropiede e allora, dopo il pericolo scampato, il Rione Terra la pareggia: tre minuti più tardi, un’azione fotocopia della prima rete, della quale cambia solo l’assist-man che stavolta è il neo entrato Ruopoli, permette a Di Micco di calciare al volo sul secondo palo e siglare la doppietta del pareggio. Con le squadre stanchissime, la squadra di mister Stellato sfiora anche la vittoria al 92′, ma il neo entrato Pilato calcia a fil di palo da ottima posizione. Finisce 2-2.

RIONE TERRA: Navarra, Penna, Caccia, Menna, De Vito, Cirino (90′ Pilato), Granata, Nicolella (14′ Narciso), Di Nardo (64′ Ruopoli), Di Micco (90′ Elia), Di Palma. All. Stellato.

VIRIBUS UNITIS: Indolfi, Angeletti, Boccia (64′ Cerbone), Di Cristoforo, De Chiara, De Falco, Mosca, Banco (64′ Affinito), Cassitto (78′ Martino), Sarr, Romanelli (78′ De Vita). All. Ingenito.

MARCATORI: 13′ e 46′ Cassitto (V); 57′ e 71′ Di Micco (R)