CALCIO/ Mancini-gol non basta: Puteolana beffata al 95esimo

POZZUOLI – La Puteolana torna al “Conte” dove ha raccolto la maggior parte dei suoi punti (13 dei 20 totali), nello scontro diretto per la zona playoff contro il Sant’Anastasia, che segue ad una lunghezza ed è reduce da 10 risultati utili consecutivi. In un match combattuto, che vede gli ospiti più pericolosi nella prima frazione, i diavoli vanno in crescendo col passare dei minuti, fino a dominare nella ripresa e a sbloccare il risultato col solito Mancini. Quello che sembra a tutti gli effetti il terzo 1-0 consecutivo, viene però messo in discussione nel finale, al quinto ed ultimo minuto di recupero, quando arriva la doccia fredda su una transizione ospite, con Varsi che inventa il gol del pareggio a fissare il punteggio sull’1-1 finale. Tutto invariato in classifica, complice anche il pareggio di Ercolanese-Pomigliano, che lascia i granata al quinto posto e a pari punti proprio con la squadra pomiglianese.

LA PARTITA – La Puteolana soffre in avvio la pressione degli avversari, che ci provano al 20′ con un colpo di testa alto e centrale di Liberti, e sfiorano la rete un minuto più tardi con la bordata di Lepre, che da posizione defilata colpisce la traversa ad incrociare. I padroni di casa iniziano a crescere nel finale di tempo, con un cross di Avolio al 36′ sul quale non arriva per centimetri De Rosa a botta sicura, e con una deviazione sporca di Mirante al 44′ su una punizione laterale battuta da Grieco. La crescita del ritmo granata diventa esponenziale nel secondo tempo, quando il Sant’Anastasia appare alle corde e subisce le iniziative dei ragazzi di mister Correale. Si accende soprattutto Mancini, che al 62′ mette giù con un controllo a seguire un lancio di Grieco e sfiora il palo con una rasoiata velenosa. Il fantasista in maglia numero 10 prova invece l’assist al 65′, quando scappa via sulla sinistra, mette in mezzo e trova la deviazione di Avolio larga. Stesso copione al 72′, quando però stavolta è Auriemma a trovare il fondo e a mettere in mezzo per la deviazione vincente di Mancini, che fa 1-0 ed infiamma un ambiente già caldo. Le cose si complicano per lo Stasia al 75′, quando Vivolo viene espulso per doppio giallo in seguito ad un fallo proprio su Mancini. La partita scorre via fino al minuto 94 e una manciata di secondi, quando gli ospiti ribaltano il campo, Varsi si accentra e calcia sul secondo palo, trovando un insperato pareggio a tempo scaduto.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Battaglia, Gargiulo, De Rosa, Avolio, Grieco, Mirante (78′ Capuano), Auriemma (91′ Palladino), Mancini (80′ Minicone), Rodriguez (68′ Guidone). A disposizione: Orefice, Rasulo, Giuliani, Riccio, La Pietra. All. Correale.

SANT’ANASTASIA: Ardolino, Lanzone, Vivolo, Ciriello, Liberti (77′ Castagna), Lepre, Varsi (96′ Fiele), Tarcinale (70′ Signorelli), Pelliccia, De Siena, Carrotta (66′ Sgambati). A disposizione: Iandoli, Di Palma, Ciampi, Napolitano, Piscopo. All. Sansone.

MARCATORI: 72′ Mancini (P), 95′ Varsi (S).