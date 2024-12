CALCIO/ La Puteolana perde di misura a Cassino

CASSINO – La Puteolana esce sconfitta dalla sfida contro il Cassino. Risultato finale di 1-0 con il go di Abreu. I flegrei si fanno vedere nei primi minuti di gioco, cross dalla destra di Astemio, il portiere non trattiene il pallone e si avventa Marotta. Pallone sparato alto. Puteolana che spinge, con Mascari che di sinistro al volo all’interno dell’area di rigore non trova lo specchio. Dall’altra parte si fa vedere Abreu che colpisce il palo di testa, con pallone deviato sul legno da Polverino. Sul successivo calcio d’angolo arriva il gol dello stesso attaccante del Cassino che porta in avanti i laziali.

LA REAZIONE – La squadra granata vuole reagire e farsi vedere, ma Cess è impreciso, mentre Russo si fa parare la conclusione dalla distanza. Nella ripresa i flegrei spingono con forza, il Cassino invece difende con ordine. Due le occasioni da sottolineare, prima Astemio che lascia partire un tiro alto di poco. Nel finale tocca a Cess che servito sul vertice dell’area di rigore, non inquadra la porta. Una Puteolana 1902 che quindi cade e perde la testa della classifica, domenica prossima si chiude il girone di andata contro il Terracina.

CASSINO: Stellato, Raucci, Filippini, Mele, Cocorocchio, Lazazzera, Maciariello, Rossi (65′ Carbone), Valente, Herrera, Abreu. All.: Carcione

PUTEOLANA: Polverino, Astemio (75′ Valentino), Montuori, Sbuttoni (65′ Coniglio), Bombaci (65′ Lo Coco), Occhiuto, Cess, Palma, Russo (55′ Cangemi), Marotta (75′ Dammacco), Mascari. All.: Marra Marcatori: 32′ Abreu Ammonizioni: Occhiuto, Russo, Mascari, Palma