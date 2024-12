POZZUOLI/ Franco Fumo eletto nuovo segretario del Partito Democratico «Traghetterò il partito verso il futuro»

POZZUOLI – Dopo due anni e mezzo di vuoto il Partito Democratico di Pozzuoli rinasce con un nuovo segretario e un nuovo direttivo. Alle 13 in punto di oggi, al termine del congresso cittadino, l’urna ha confermato le notizie della vigilia. La guida del circolo puteolano è stata affidata a Franco Fumo, dirigente di vecchia data del PD, con una doppia esperienza come assessore comunale, capo di gabinetto e consigliere politico. Fumo è stato eletto con 223 voti su 225 schede valide. «Sono pronto a dare una mano per traghettare il partito verso il futuro» sono state le prime parole del neo segretario.

IL DIRETTIVO – Al voto si è arrivati con una sola lista a supporto di Fumo. Entrano nel nuovo direttivo dem dodici uomini e dodici donne. Ecco i nomi: Arturo Marzano, Cira Russo, Procolo Terracciano, Fabiana Illiano, Giovanni Broscritto, Gelsomina Tortorelli, Vincenzo Artiaco, Marta Marzano, Pasquale Guarracino, Grazia Trincone, Fabio Marotta, Simona Chiocca, Riccardo Pelosi, Carmela Palumbo, Lorenzo Gioia, Giordana Mobilio, Elio Buono, Clara Carbone, Gennaro Bellofiore, Anna Paparone, Fabio Postiglione, Carla Migliaccio, Franco Cammino, Antonella Greco.