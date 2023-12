CALCIO/ La Puteolana brilla in coppa: al Conte un 2-0 che profuma di finale

POZZUOLI – Un’affermazione chiara, netta e giocata sul filo dell’eccellenza. La Puteolana 1902, nel primo atto della semifinale di Coppa Italia, ha dispiegato tutto il suo valore contro la ASD Real Acerrana 1926, imponendosi con un solido 2-0. In una cornice vibrante di tifo allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli, la squadra di casa ha incarnato la risposta ideale al primo appuntamento clou della stagione. La prestazione della Puteolana non è stata solo convincente, ma ha tracciato un solco netto tra la propria ambizione e la realtà di un avversario rispettabile, ma apparso meno incisivo nei momenti topici del gioco.

UNO-DUE – Il match si è acceso sin dai primi istanti con le due squadre che hanno mostrato una notevole attenzione tattica, evitando rischi inutili. È al 14’ che l’Acerrana testa per la prima volta la tenuta difensiva degli uomini di De Michele con una girata in area di Akrapovic che sfiora il bersaglio. Ma è la Puteolana a passare al 15’: Rosolino, con un’intuizione da vero bomber d’area di rigore, infila la rete di testa, con un colpo preciso su di uno spiovente dalla sinistra, sigillando il risultato del primo tempo. Un vantaggio che la Puteolana non mollerà più. Per il numero 28 puteolano, una prima frazione da incorniciare. Ospiti visibilmente scossi dal gol subito, ma la Puteolana non si adagia e sulle ripartenze prova a far male. Al 30′, Pontillo mette in luce le sue qualità tecniche, servendo Laringe con una palla d’oro; ottimo il controllo del fantasista flegreo che però solo davanti al portiere apre troppo il piatto steccando l’occasione. La reazione dell’Acerrana si materializza al 44′, con Goretta che, dopo aver eluso il diretto marcatore, costringe un’instancabile Severino a una parata salvifica in scivolata. Al 48’ è la grinta di Laringe a fare la differenza, recuperando palla sulla destra e servendo un pallone velenoso in area sul quale si avventa Prisco che raddoppia, mandando i tifosi in visibilio.

LA VITTORIA – Nella ripresa, la Puteolana gestisce il vantaggio con maturità. Laringe e Pontillo continuano a tessere trame offensive, Calone ha confermato la propria crescita sulla fascia sinistra, mentre Palumbo conferma la sua presenza insostituibile a centrocampo. La difesa, solida e attenta, respinge gli attacchi dell’Acerrana, la cui fase offensiva non riesce a penetrare il muro difensivo puteolano. Al 17′, il binomio Laringe-Pontillo mette nuovamente in difficoltà la retroguardia avversaria, con un tiro che ha costretto il portiere all’intervento. Le occasioni per la Puteolana si sono susseguite: prima una doppia chance per Laringe, il quale ha prima visto respingere un suo tiro dal centrale Acerrano Akrapovic in scivolata, poi ha sfiorato il gol con un destro morbido che ha terminato la sua corsa a lato del palo. La sua prestazione, seppur non coronata da gol, è stata di alto livello, disegnando azioni che hanno tenuto la difesa avversaria in costante allerta. L’Acerrana, dal canto suo, non è riuscita a incidere come avrebbe voluto, trovandosi spesso soffocata dalla compattezza della Puteolana, che ha esibito una fase difensiva come si è detto quasi impenetrabile. La capacità dei padroni di casa di sfruttare gli spazi concessi nelle ripartenze è stata evidente, così come lo spirito di sacrificio dei singoli, sempre pronti a coprirsi a vicenda. Verso il termine della partita, è arrivata un’altra preziosa opportunità per la Puteolana con Grezio, entrato a dare nuova linfa all’attacco, che ha servito un pallone al bacio per Alvino. La conclusione, tuttavia, è stata neutralizzata dall’ottimo intervento del portiere Rendina, che si è ripetuto pochi minuti dopo con un intervento miracoloso su di un diagonale di Guglielmo. Il portiere acerrano subentrato nei secondi 45 minuti ha letteralmente mantenuto in bilico la qualificazione nonostante le numerose occasioni dei padroni di casa.

OVAZIONE – Il match si è concluso dunque con un 2-0 che premia la superiorità della Puteolana, non solo nel risultato ma anche nella sostanza del gioco espresso. La squadra di casa ha meritato l’ovazione del pubblico, grazie a una prova che ha combinato sacrificio individuale e spirito di squadra. Con il ritorno fissato per il 10 gennaio, la Puteolana si avvicina alla finale con fiducia e determinazione, pronta a difendere il risultato e ad ambire al prestigioso trofeo di Coppa Italia.

