POZZUOLI/ Allarme rientrato a “La Schiana”, Italgas precisa: «Danno provocato da azienda terza impegnata nei lavori»

POZZUOLI – Dopo oltre due ore è rientrata poco dopo le 14 la situazione di criticità in località “La Schiana” in seguito a una rottura di una condotta di gas durante i lavori di una società incaricata dal comune di Pozzuoli impegnata nei lavori alle fogne e alla rete idrica. Incidente, provocato da un escavatore, che portato all’interdizione – per motivi di sicurezza – dell’intera zona con conseguente blocco in entrata e uscita dal pronto soccorso del vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie” e dei mezzi del 118. In merito ai fatti avvenuti in mattina Italgas, azienda fornitrice del servizio, ha tenuto a precisare che l’incidente è stato provocato da “un’impresa terza estranea alla Società, da quanto si è appreso impegnata in attività di manutenzione della rete idrica, ha danneggiato una condotta del gas in prossimità dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, provocando una dispersione. I tecnici Italgas, tempestivamente intervenuti, hanno messo in sicurezza l’area e stanno procedendo alla riparazione del danno subìto.”