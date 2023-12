POZZUOLI/ Dieci associazioni sulla spiaggia di Licola mare contro la violenza di genere e per la tutela dell’ambiente

POZZUOLI – Domenica 17 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, la spiaggia libera di Licola Mare sarà il palcoscenico di un’iniziativa dedicata alla cura del territorio e alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Dieci associazioni, unite dalla volontà di promuovere un cambiamento nella comunità, si uniranno ai cittadini per partecipare a un evento di “clean up”. Promosso da un gruppo autorganizzato di giovani provenienti da Lago Patria e sostenuto dalle associazioni ambientaliste Vivereilmare360, Tuenda, Putecoli e Legambiente, l’evento vedrà la partecipazione attiva di gruppi provenienti da diverse zone flegree e domizie, uniti dalla lunga esperienza nell’affrontare questioni delicate come la violenza di genere. L’Agorà delle Donne e spazio Aspasia, composte interamente da donne, combattono la violenza di genere e maltrattamenti. L’associazione Nuovi Orizzonti affronta deprivazione sociale ed economica, fornendo supporto contro abusi, accoglienza, e raccolta di aiuti alimentari e giocattoli. Tutte promuovono benessere e giustizia sociale. L’evento proposto è l’ultimo di una serie di eventi di sensibilizzazione lanciati negli scorsi mesi sulle coste del Lago Patria, coinvolgendo con successo più di 200 persone in iniziative come PuliBeviamo e Aperimonnezza, sempre con il supporto delle associazioni ambientaliste. Questa collaborazione sottolinea l’importanza di unire le forze per affrontare questioni sociali cruciali e promuovere la solidarietà nella comunità.

LA SENSIBILIZZAZIONE – Durante l’iniziativa, i partecipanti saranno coinvolti in giochi a squadre mentre lavorano insieme per ripulire la spiaggia. Un modo divertente e coinvolgente per realizzare un obiettivo comune e al tempo stesso sensibilizzare sulla necessità di combattere la violenza di genere. Al termine della pulizia, con il supporto de La Bottega dei Semplici Pensieri e la Quercia Rossa che si occupano di formazione ed inserimento al lavoro di persone con sindrome di down e lievi deficit intellettivi, sì terrà un brindisi solidale: un momento di gioia e celebrazione per l’unità dimostrata nel raggiungere l’obiettivo di una spiaggia più pulita e una comunità più coesa. L’iniziativa del 17 dicembre rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una comunità più consapevole e solidale, dimostrando che insieme è possibile fare la differenza nella cura del territorio e nella lotta contro la violenza di genere.