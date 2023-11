CALCIO/ La Puteolana 1902 “scivola” al Conte. Il Nola 1925 sfugge alla morsa granata con un colpo al 91esimo

POZZUOLI – Pioggia battente e terreno pesante smorzano non certo i sogni, ma i sacrifici e l’impegno granata. La Puteolana 1902 ha dovuto chinare il capo al Nola 1925, cedendo per 0-1 sul terreno amico dello Stadio Domenico Conte di Arco Felice. Un risultato che sa di beffa per quanto visto durante i 90 minuti. Nonostante una prova gagliarda, il collettivo flegreo non è riuscito a materializzare la propria ambizione in termini di punti. Dopo una serie importante di sei risultati utili consecutivi si materializza quindi per i granata la seconda sconfitta stagionale. Nella fase iniziale dell’incontro, l’impeto offensivo della Puteolana si è manifestato con una serie di assalti ben orchestrati , o protagonisti Pisani e Laringe. Il comparto difensivo del Nola ha retto con compostezza, negando agli avversari le brecce necessarie per concretizzare. Al contempo, l’ex Gennaro Esposito ha cercato di assecondare al meglio l’estro creativo che a Pozzuoli conoscono bene, senza tuttavia riuscire a destabilizzare l’ordine difensivo imposto dal mister De Michele. Al rientro in campo, la Puteolana ha intensificato la pressione, trovando però un Nola arroccato con efficacia nella propria metà campo. Una delle molteplici incursioni aeree ha causato un fallo di rigore ai danni di Battaglia. Dal dischetto si è presentato Pisani, la cui esecuzione è stata però smorzata dall’intervento di Somma. L’audacia della Puteolana ha fornito spazi per il Nola, che ha saputo sfruttare soprattutto grazie a Corbisiero, subentrato in corso d’opera. Nella fase conclusiva, con la Puteolana arrembante, il Nola ha sferrato un contrattacco letale con Grasso, che ha fissato il punteggio sul definitivo 0-1 al 91°. Ora, l’attenzione della compagine flegrea si proietta verso il prossimo impegno, l’incontro con l’Albanova allo Scalzone.

Tabellino:

Puteolana: Pirone, Rosolino (57′ Puzone), Rinaldi (72′ Calone), Amelio, Battaglia, Pontillo, Vitale (62′ Cappa), Guglielmo, Laringe, Pisani (74′ Prisco), Alvino (80′ Catinali). A disp.: Russo, Aliperta, Sanguineti, Tranchino. All.: De Michele.

Nola: Somma, De Angelis, Pantano, Petrarca, Pissinis, D’Ascia (91′ Grasso), Marin, Biason, Samb (74′ Corbisiero), Esposito G. (86′ Mazzucchiello), Capuozzo (59′ Caliendo). A disp.: Angarelli, Guadagni, Manzi, Maraucci, De Rosa. All.: Sanchez.

Marcatori: 92′ Grasso

Ammonizioni: Vitale, Rinaldi – Grasso, Corbisiero, Caliendo, Marin

Espulsioni: Aliperta