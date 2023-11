Terremoti nei Campi Flegrei: il Ministro lancia l’allarme, i sindaci minimizzano e la gente va in confusione

POZZUOLI – Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, chiama a raccolta i sindaci flegrei. Si torna a discutere del rischio sismico dopo l’annuncio del possibile passaggio al livello di allerta arancione. «Ho invitato a Roma i sindaci dei Comuni ricadenti nell’area dei Campi Flegrei per il pomeriggio di martedì 7 novembre. L’invito è stato rivolto anche alla Regione Campania, al sindaco della Città Metropolitana di Napoli e al Prefetto. Al centro dell’incontro, la situazione vulcanica e bradisismica in quell’area – fa sapere il ministro – Mentre si registra una fase di evoluzione nei Campi Flegrei, il Governo ritiene quanto mai doveroso tenere costantemente aggiornate le istituzioni locali e quindi le relative popolazioni e far sentire la sua concreta vicinanza. Con me ci saranno il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio ed il presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Carlo Doglioni».

IL CONFRONTO CON I SINDACI – Musumeci punta a un confronto per discutere delle misure di prevenzione da mettere in campo. «Prevenire significa pianificare e tenersi pronti ad ogni evenienza. Così fa una moderna Protezione civile come la nostra; essere prudenti non è mai un eccesso», prosegue il ministro. La Commissione Grandi Rischi – Settore rischio vulcanico, in seguito alle valutazioni compiute, ha annunciato che l’insieme dei risultati scientifici rafforza l’evidenza del coinvolgimento di magma nell’attuale processo bradisismico di sollevamento del suolo. La Commissione ritiene, infatti, opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei centri di competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile si intensifichino ulteriormente e si preparino all’eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto all’attuale giallo. Nei giorni scorsi, intanto, i sindaci dell’area flegrea hanno lanciato un appello affinché si faccia “attenzione a non creare allarmismi”. «Prendiamo spunto dalle osservazioni della Commissione per richiedere con forza l’attivazione delle iniziative previste dal governo nel decreto legge, e integrate dagli emendamenti richiesti dai Comuni flegrei – hanno scritto in una nota – Ricordiamo a tutti di fare molta attenzione ai termini usati per la comunicazione, tenendo conto degli effetti sulla popolazione e sull’economia dei Campi Flegrei».