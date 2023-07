CALCIO/ Il Rione Terra tenta il colpaccio: contatti con l’ex arciere azzurro Emanuele Calaiò

POZZUOLI – Quaranta gol con la maglia azzurra del Napoli e una storia da bomber di razza con reti segnate in giro per l’Italia. Nonostante i suoi 41 anni Emanuele Calaiò ha ancora un certo appeal, come dimostrano le offerte che ancora giungono alla sua segreteria. Su tutte c’è quella del Rione Terra Calcio Sibilla, squadra neopromossa in Eccellenza, che nelle ultime ore si è mossa per portare a casa il calciatore di origini palermitane. La società del presidente Di Bonito -impegnata nell’allestimento di una rosa competitiva – ha avviato la trattativa attraverso alcuni intermediari. Al momento, visti gli impegni pregressi che Calaiò ha già preso in qualità di commentatore televisivo, ci sarebbe stata una fumata nera.