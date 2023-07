QUARTO/ Venticinque telecamere, 7 lettori di targhe e fototrappola: potenziata la videosorveglianza

QUARTO – Più sicurezza sul territorio di Quarto con 25 telecamere, 7 lettori targhe, un arresto dei Carabinieri per una rapina a Pozzuoli i cui autori sono stati riconosciuti intercettati grazie alle telecamere; oltre 400 violazioni già accertate grazie ad un tablet in dotazione che consente di scoprire, in tempo reale su strada, i veicoli che non sono in regola con assicurazione e revisione, numerosi incidenti con fuga risolti grazie alle immagini delle telecamere. Ma i controlli della Polizia locale hanno interessato anche la tutela ambientale con circa 20 violazioni per abbandono di rifiuti attraverso una fototrappola di ultima generazione.

IL SISTEMA – “Sono questi i primi numeri del positivo bilancio del nuovo impianto di videosorveglianza consegnato in questi giorni alla città – dice con soddisfazione il comandante della Polizia Locale di Quarto Ludovico Di Maio – Un impianto ancora insufficiente per una cittadina importante e densamente abitata come Quarto, ma stiamo in attesa di attuare il progetto beneficiario di un finanziamento ministeriale di 150.000 euro che ci consentirà, spero entro la prossima primavera, di raggiungere l’ obiettivo di 100 telecamere sul territorio. In attesa del finanziamento si continua a progettare il controllo di altri siti quali la villa comunale, da poco aperta al pubblico, e il potenziamento e miglioramento dell’impianto presso il cimitero”.