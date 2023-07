Truffa del finto pacco a una 84enne, arrestato un 19enne

PROCIDA – Ultimo arresto per truffa in ordine cronologico per i carabinieri della Compagnia di Ischia che mai come in questa estate stanno lottando quotidianamente contro questo tremendo fenomeno. Questa volta siamo a Procida e i Carabinieri della locale stazione ricevono una richiesta di aiuto da una donna. Chi parla fa la badante e la signora di cui si occupa – 84enne – ha appena ricevuto una telefonata. In sostanza parliamo della truffa del finto corriere che per conto dello pseudo nipote deve consegnare un pacco postale. I militari non perdono tempo e corrono per raggiungere quanto prima l’abitazione dell’anziana che intanto aveva già accettato di ritirare il pacco.

L’ARRESTO – I secondi che passano sono fondamentali e fortunatamente i carabinieri arrivano giusto in tempo per bloccare un ragazzo che è appena uscito dall’abitazione dell’84enne. Si tratta di un 19enne incensurato napoletano e nello zaino c’è la somma di denaro appena presa dalla vittima: 2.900 euro che sono stati restituiti alla legittima proprietaria. L’arrestato dovrà rispondere di truffa in danno di persona anziana: è in attesa di giudizio mentre le indagini dei carabinieri proseguono per accertare un eventuale coinvolgimento del 19enne in un tentativo di truffa avvenuta poco prima dell’arresto in una strada limitrofa.