Torna il Consiglio Comunale a Pozzuoli: oltre 30 punti all’ordine del giorno

POZZUOLI – Il Consiglio Comunale di Pozzuoli torna a riunirsi. L’Assemblea è stata convocata per la giornata di martedì 25 luglio alle 9 nella sala delle adunanze “Nino Gentile” di via Tito Livio. Ben 31 i punti all’ordine del giorno su cui maggioranza e opposizione si ritroveranno a confrontarsi. Nel corso della seduta si voterà per l’adesione del Comune di Pozzuoli all’Associazione Città del Vino e verrà proposta la ricognizione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Tra i temi da trattare anche l’assestamento generale di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l’esercizio 2023; la modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 e il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio.

IL PROGETTO – Un sistema integrato che coniughi territorio, manifattura, eccellenze enogastronomiche, cultura, archeologia e ambientalismo. È questo il progetto a cui sta lavorando l’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Pozzuoli ai fini di riportare la città sulla strada dello sviluppo sostenibile. Da inizio anno è partita, infatti, una vera e propria ricognizione delle attività e delle esperienze vinicole già esistenti sul territorio. Sono stati chiamati a raccolta gli operatori del settore per comprendere le loro visioni allo scopo di stabilire standard e linee guida semplici e condivise che consentano al Comune di Pozzuoli di aderire all’Associazione Nazionale Città del Vino. L’obiettivo del sodalizio, a cui intende aderire la città di Pozzuoli, è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro.