CALCIO/ Il Rione Terra sbanca Somma Vesuviana: 3-1 e seconda vittoria consecutiva

SOMMA VESUVIANA – Il Rione Terra Calcio inizia il 2025 con una vittoria, la seconda consecutiva (entrambe in trasferta), che rilancia le ambizioni della società in campionato. Dopo lo 0-2 rifilato al Punto di Svolta, arriva l’1-3 a Somma Vesuviana con la Viribus Unitis, battuta già all’andata ma solo in seguito alla decisione del Giudice Sportivo.

LA VITTORIA – Gli ospiti partono forte con una bellissima azione che vale il vantaggio: Cirino taglia il campo con un lancio preciso, Cosentino rimette in mezzo all’area di prima e Salierno insacca. Da Cirino parte anche l’azione del 2-0, ma questa volta con assist diretto: il play del Rione Terra scodella sul secondo palo un preciso corner per la testa di Pollice, che arriva puntuale all’appuntamento e mette la gara in discesa. Nella ripresa accorcia le distanze la Viribus Unitis con una rete in contropiede di Martino che sembra viziata da una netta spinta dell’attaccante vesuviano, ma all’appello tra le fila del Rione Terra mancava ancora il bomber Infimo. L’attaccante, prima sfiora una bellissima marcatura dopo un controllo a seguire ad eludere il difensore, e poi realizza facendosi trovare al posto giusto dopo una punizione velenosa del solito Cirino. La terza rete rappresenta il sigillo da 3 punti sul match.

VIRIBUS UNITIS – RIONE TERRA 1-3

VIRIBUS UNITIS: Polise, Boccia, Angeletti, De Chiara, Di Cristoforo, Abbate, Cerbone, D’Alessandro, Martino, Armens, Gallo.

RIONE TERRA: Navarra, Penna, De Vito, Cirino, Granata, Pollice, Cosentino, Di Fraia, Infimo, Migliaccio, Salierno.

MARCATORI: Martino (V); Salierno, Pollice, Infimo (R).