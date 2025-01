Violenza a Quarto: uomo picchiato in strada per un debito filmato da un complice dell’aggressore

QUARTO – Quarto, picchiato con violenza per motivi di soldi. Video finito sui social e segnalato al deputato Borrelli: “Sia subito identificato l’aggressore con il complice che filmava. Inaccettabile violenza urbana”. In un video realizzato in Corso Italia, zona del centro del comune di Quarto, segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli, si vede un uomo appena sceso dalla propria auto che viene affrontato da un energumeno che inizia a colpirlo violentemente al volto reclamando la restituzione di una somma di denaro. La vittima ha iniziato a perdere copiosamente sangue dal naso e ha cercato di rimettersi in macchina senza però riuscirci. Il tutto mentre un complice dell’aggressore filmava l’accaduto. Il video è diventato virale sui social.

LA DENUNCIA – “Immagini di una violenza sconcertante – ha commentato Borrelli – Chiedo che l’aggressore e il suo complice siano immediatamente identificati dalle forze dell’ordine e che venga chiarito anche se si tratti di un caso eclatante di usura. Trovo assurdo che la violenza urbana sia arrivata al punto di poter aggredire un uomo in pieno giorno davanti a tutti, filmando l’accaduto e rendendolo fruibile a tutti. Un comportamento criminale che merita una punizione severa per chi lo ha posto in essere. La spettacolarizzazione delle aggressioni è un pericoloso punto di non ritorno nell’affermazione della criminalità di strada, mi auguro sia presi provvedimenti seri nei confronti di questi delinquenti”.