CALCIO/ De Caro e Coniglio gol: la Puteolana vince e si rilancia

POZZUOLI – Puteolana 1902 batte il Real Monterotondo e torna alla vittoria dopo 3 k.o. di fila. La squadra allenata da mister Marra si impone con il risultato di 2-0, grazie alle reti nella ripresa di De Caro e Coniglio. Nel primo tempo la Puteolana spinge, ma non trova il varco giusto. Così dall’altra parte l’asse Menghi-Ansini confeziona la prima azione della gara, con il tiro di quest’ultimo alto. Dall’altra parte i diavoli rossi rispondono con Dammacco e Mascari che provano a scardinare la difesa avversaria, senza però riuscirci. Conclude così un primo tempo senza troppe emozioni.

LA VITTORIA – Nella ripresa la Puteolana si fa vedere con il neo entrato Coniglio su assist di un altro subentrato, Teraschi. Successivamente da calcio d’angolo Russo trova la testa di De Caro che fa 1-0 allo stadio Domenico Conte di Arco Felice. In un manto erboso in condizioni precarie, i diavoli rossi gestiscono bene la gara e rischiano solo su una palla vagante in area di rigore che Menghi non riesce a scaricare in rete. Dall’altra parte sfiora il gol Russo su punizione, tocca poi a Mascari che calcia alto ed infine a Mungo che causa la deviazione verso la propria porta di un difensore che per poco non si tramuta in gol. A novantesimo inoltrato arriva poi il gol di Coniglio, invenzione di tacco di Mascari, per la corrente Cherubini, il centrocampista mette in mezzo e l’attaccante scarica in rete. Torna quindi alla vittoria la 1902, ora testa al Cynthialbalonga.

Tabellino:

PUTEOLANA: Leone, Astemio, De Caro, Sbuttoni, Lo Coco (54′ Teraschi), Cangemi (90′ Cherubini), Mungo, Russo (75′ Diabate), Bombaci, Dammacco (54′ Coniglio), Mascari. All.: Marra

REAL MONTEROTONDO: Silvestrini, Contucci, Mauro (25′ Nguingue), Darini, Albanesi, Meledandri, Ceccarelli, Barba (60′ Fontana), Menghi, Ansini, Riosa (79′ Occhialini). All.: Verginelli

MARCATORI: 53′ De Caro, 91′ Coniglio

Ammonizioni: Ansini