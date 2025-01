POZZUOLI/ Metro nel mirino dei ladri: due furti da 15mila euro

POZZUOLI – Due furti nelle ultime settimane sono stati messi a segno ai danni del Cash and carry “Metro” di Pozzuoli. L’ultimo ieri notte, quando i ladri hanno portato via dall’edificio di via Campana numerose bottiglie di champagne, prosciutti e prodotti di ogni genere. Il furto è stato consumato intorno alle 4:30 di sabato dopo aver forzato una porta esterna. Un analogo colpo era stato messo a segno sempre nella notte. In totale il bottino dei due furti ammonta a circa 15mila euro.

IL RAMMARICO – Nonostante lo stato di agitazione e i licenziamenti che incombono su 65 lavoratori per il 30 aprile, questi ultimi rientrati dopo dieci giorni di scioperi, hanno espresso il loro rammarico per quanto è accaduto “In 21 anni non si era mai vista una cosa del genere, siamo dispiaciuti perché teniamo al nostro lavoro e a questa che ormai è diventata una nostra seconda casa”.

IL FURTO – Nella notte di sabato la scoperta è stata fatta dal capo reparto che è intervenuto insieme alla guardia giurata. Al loro arrivo la banda, composta da sei malviventi, era ancora all’interno della struttura. Il raid è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.