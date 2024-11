CALCIO/ Il Rione Terra porta a casa un punto dalla trasferta con la Pompeiana

POZZUOLI – Buon punto in trasferta per il Rione Terra che strappa uno 0-0 sul campo della Pompeiana. I flegrei, nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, sono riusciti a restare in partita sfiorando in alcune occasioni anche la rete del vantaggio. Con il pareggio di oggi la squadra di mister Stellato raggiunge quota 14 punti in classifica frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte e mantenendo vivo l’obiettivo play-off. Nel girone B del campionato regionale di Promozione resta in testa la Caivanese con 26 punti seguita dal Marianella calcio a 21 punti ma con una partita in meno. Domenica prossima il Rione Terra affronterà in casa il San Vito Positano terzo in classifica con 19 punti.