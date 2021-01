POZZUOLI – Un portiere under e di sicura affidabilità. Questo ha trovato il Rione Terra Pozzuoli nella calza dell’Epifania. Il ds Carmine Ennio ha piazzato il colpo di inizio anno assicurando a mister Giovanni Iodice Gennaro Minichino, portiere classe 2001, proveniente dal Pianura. Nonostante sia ancora un under il nuovo portiere del Rione Terra Pozzuoli può contare su un bagaglio di esperienze importanti. Prima delle ultime esperienze in eccellenza con Sibilla prima e Pianura poi, Gennaro è stato protagonista in promozione difendendo i pali della Puteolana 1909.

IL DS ENNIO: A presentare il nuovo giocatore arrivato all’ombra della Solfatare il ds Ennio “Con Minichino completiamo anche il settore dei portieri, ora abbiamo a disposizione anche un under di alta affidabilità. Il ragazzo è dotato sia tecnicamente che caratterialmente e fisicamente, un tassello importante che alza ancora di più il livello della nostra rosa. In vista di una potenziale ripresa non vogliamo farci trovare impreparati e restiamo sempre al lavoro e vigili”.

IL NUOVO ARRIVO – Entusiasta della nuova esperienza il giovane portiere: “Il Rione Terra Pozzuoli per me è una grande opportunità per continuare la mia crescita. Ritrovo molte facce conosciute e sono entusiasta di questa mia scelta, mi metto a disposizione del mister e quando riterrà opportuno mi farò trovare pronto”.