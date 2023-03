CALCIO/ Il Rione Terra cade in casa contro il Castelvolturno

BACOLI – Al “Chiovato” va in scena il match clou della 24esima giornata, con il Rione Terra Calcio Sibilla, reduce da 5 risultati utili consecutivi frutto di 4 vittorie ed un pari, ad ospitare la capolista Castel Volturno che, dopo un periodo di flessione, ha ricominciato a macinare vittorie nelle ultime tre giornate. I presupposti per lo spettacolo della prima contro la quarta ci sono tutti. Infatti la partita è sin da subito molto equilibrata e con ritmi da categoria superiore, ma il calcio di rigore assegnato dal signor Pepe al 54′ rompe l’equilibrio in favore della prima della classe, che si trova poi ad amministrare il risultato forte anche dell’uomo in più dopo l’espulsione di Castaldo ad un quarto d’ora dalla fine. Il Castel Volturno mantiene così i 4 punti di vantaggio sulla seconda, mentre il Rione Terra Sibilla resta saldamente nella zona playoff nonostante la sconfitta.

LA PARTITA – Inizio di gara molto aggressivo da parte di entrambe le squadre, che mantengono ritmi molto alti. Il primo brivido è di marca Castel Volturno, con un varco trovato a destra e il diagonale parato da Navarra, mentre il Rione Terra Calcio Sibilla risponde al 21′ con un cross dalla sinistra di Migliaccio impattato di testa da Sardo sull’inserimento centrale, ma la sua conclusione finisce larga. Al 32′ gli ospiti vanno a centimetri dal vantaggio con una palla recuperata a centrocampo e il cross dalla sinistra di Scielzo per De Lucia, che ci va di testa e mette di poco alto sulla traversa all’altezza del secondo palo. La risposta dei padroni di casa arriva appena tre minuti più tardi con una nuova iniziativa di Migliaccio a sinistra, ma sul suo cross rasoterra Improta fa un tocco di troppo e il suo tiro a botta sicura viene contrastato a cinque metri dalla porta. Pericoloso il contropiede condotto da Scielzo nel finale, ma il duo Cirino-Romano chiude bene il suggerimento in mezzo in chiusura di tempo. La svolta al match arriva nella ripresa. Al 54′ De Lucia prova a passare fra due avversari e si lascia cadere in area: il direttore di gara concede un generoso penalty. Si ripete dunque la sfida dagli 11 metri De Lucia contro Navarra, con il portiere che all’andata aveva neutralizzato l’attaccante, ma stavolta viene spiazzato e deve concedere il vantaggio agli ospiti. Dopo il nervosismo, il Rione Terra Sibilla riprende a giocare e a caricare a testa bassa. Al 69′ Sardo sfiora l’incrocio dei pali su una punizione dal lato sinistro, ma al 75′ gli sforzi dei flegrei subiscono una frenata con il fallo di Castaldo su Scielzo a campo aperto, che gli costa il secondo giallo. Il Castel Volturno arretra il baricentro nel finale, ma gli attacchi del Rione Terra Sibilla sono poco lucidi e non riescono a perforare la difesa avversaria fino al triplice fischio.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Castaldo, Cirino, Romano, De Vito, Amabile (62′ Granata), Gallo F. (72′ Scherillo), Sardo (88′ Grieco), Mari (76′ Bullone), Improta (68′ Lucignano), Migliaccio.

CASTEL VOLTURNO CALCIO: Martucci, Granato, De Matteis, Gallo N., Ciotola (62′ Garofano)(76′ Dike), Pingue, Guglielmo, Roghi (62′ Ayari), Natale (78′ Gondola), Scielzo, De Lucia.

MARCATORE: 54′ rig. De Lucia

ARBITRO: Alessandro Pepe (Nocera Inferiore)

ASSISTENTI: Rosario Di Palma e Alessio Iacoletti (Nocera Inferiore)

NOTE: Ammoniti Castaldo, Romano, Migliaccio, Cirino, Scherillo (RTS), Natale, Pingue, Ayari (CV). Recupero 1′ 1°T, 5′ 2°T