BACOLI – Prima di campionato nel girone A di Promozione, dove il Rione Terra Sibilla ospita la Sessana di Dino Fava Passaro. Gambe ancora in rodaggio e pochi spazi nella prima frazione di gioco, che si conclude a reti inviolate, salvo poi assistere ad un secondo tempo pirotecnico con ben sei reti, cinque delle quali lato Rione Terra Sibilla. Gallo, Lucignano, Illiano, Costagliola e De Filippis regalano i primi 3 punti della stagione a mister Gennaro Monaco.

LA CRONACA – Primo tempo con pochi sussulti, nel quale i padroni di casa si rendono pericolosi al 13′ con un tiro al volo di Gallo sull’esterno della rete dopo la sponda di Lucignano, e al 17′ con un’accelerazione bruciante di Petrone a destra e il cross teso per Lucignano che non riesce a ribadire in rete. La Sessana si rende pericolosa soprattutto con calci da fermo, come al 26′ con la testata di Celio da angolo e alla mezz’ora col tiro diretto di Otranto smanacciato da Navarra, ma nessun pericolo tale da sbloccare il risultato.

SEI GOL – Il secondo tempo è un tourbillon di emozioni: la sblocca subito Gallo evitando l’uscita del portiere su assist di Di Matteo e depositando in rete a porta vuota. Il pareggio della Sessana è immediato, con il colpo di testa di Fava Passaro al 51′ che capitalizza al meglio uno dei pochi palloni toccati. La partita si è ormai aperta, e al 65′ l’azione caparbia di Gallo conclusa con il pallonetto al portiere meriterebbe miglior sorte, ma viene salvata sulla linea da un difensore, salvo incontrare la tenacia di Lucignano che restituisce il giusto epilogo all’azione col tap-in del 2-1. I cambi di mister Monaco restituiscono nuova linfa alla squadra flegrea e si rivelano decisivi: segna prima Illiano al 77′ ribadendo in rete la conclusione sul palo di Costagliola, poi lo stesso Costagliola di testa sigla il 4-1 da azione di corner all’80’, e infine De Filippis apre la sua esibizione personale con un doppio dribbling e tiro nell’angolino per il 5-1 finale e il terzo gol in appena 5 minuti.

RIONE TERRA SIBILLA: Navarra, D’Angelo (De Filippis), Barletta (Castaldo), Cirino, Granata, Romano, Gallo, Amabile (Illiano), Lucignano (Costagliola), Di Matteo (De Rosa), Petrone.

AC SESSANA: De Lucia, Delfino (El Mensouri), Celio (Alfano), Esposito, Noviello, Franchini, Nugnes, Otranto, Fava Passaro, Scielzo, De Iorio

MARCATORI: 46′ Gallo, 51′ Fava Passaro, 65′ Lucignano, 77′ Illiano, 80′ Costagliola, 82′ De Filippis