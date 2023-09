CALCIO/ Eccellenza: vince il Monte Calcio, ko il Rione Terra Sibilla

CALCIO – É di una vittoria e una sconfitta il bilancio della domenica mattina per le flegree impegnate nel girone A dell’Eccellenza Campania. Vince in trasferta il Monte Calcio, perde in casa il Rione Terra Sibilla.

MONTE CALCIO – Dopo due pareggi arriva il primo successo per il Monte Calcio che grazie ad una rete di Castagna a fine prima frazione espugna il Solaro di Ercolano.

RIONE TERRA SIBILLA – Troppa Acerrana per il Rione Terra Sibilla che non riesce ad opporre resistenza verso un avversario molto più forte. Finisce 5 – 0 per i vesuviani, una partita completamente a senso unico.