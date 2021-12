POZZUOLI – Nuovi rinforzi in arrivo in casa Puteolana: nelle prossime ore sono attese le firme dei centrocampisti Edoardo Catinali e Nicolas Grieco, entrambi provenienti dalla Frattese. Catinali, 39 anni, ha già indossato la maglia granata nella passata stagione per poi passare a Fratta: centrocampista di qualità e quantità, rappresenta l’uomo di esperienza che mancava alla squadra. Nicolas Grieco, invece, è un centrocampista offensivo con il vizio del gol: 22 anni, nato e cresciuto a Pozzuoli nel Rione Toiano ha giocato in serie D con il Portici dopo aver vestito le casacche della Sessana, Puteolana 1909 per poi disputare questa prima parte di campionato con la casacca della Frattese in Eccellenza.