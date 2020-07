POZZUOLI – L’Asd Rione Terra ha il piacere di annunciare a stampa e tifosi di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra, per la stagione sportiva 2020/21, a Giovanni Iodice. Il nuovo allenatore del Rione Terra lo scorso anno è stato protagonista della promozione in D della Puteolana 1902, prima da vice di Ciaramella poi da primo allenatore. Giovanni Iodice è stata la prima scelta del DS Carmine Ennio e la velocità con la quale la trattativa si è conclusa testimonia come il Rione Terra sia stata anche la priorità del tecnico vesuviano, che nonostante la giovane età può già contare già diverse esperienze su panchine del calibro importanti come quelle di Pomigliano e Afro Napoli.

LE DICHIARAZIONI – L’allenatore di Volla porta sulla panchina del Rione Terra quel giusto mix di innovazione ed esperienza che si rivelerà certamente utile nel corso della stagione. «E’ bastato un incontro veloce con il direttore Ennio – esordisce Iodice – per capire la genuinità del progetto. Arrivo a Pozzuoli con entusiasmo e so che con una società seria come il Rione Terra si può fare bene, scendere di categoria? Quando si è difronte a progetti come quello del Rione Terra non è un passo indietro». Entusiasta il presidente Sergio Di Bonito: «Ci onora la volontà del mister di scendere di categoria e ci rallegra la facilità con la quale la trattativa è andata avanti. Iodice è un tecnico serio e preparato e sono certo che farà molto bene».