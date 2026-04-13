Calciatori aggrediti negli spogliatoi da tifosi e avversari: la denuncia choc della Pozzuoli Calcio

POZZUOLI – Aggrediti negli spogliatoi al termine di una partita di calcio del campionato di Terza Categoria. È quanto denuncia la dirigenza della Pozzuoli Calcio, per fatti avvenuti sabato allo stadio “Vincenzo Patalano” di Lacco Ameno. La partita tra i flegrei e il Perrone, conclusasi sul risultato di 1-1, avrebbe dovuto svolgersi in totale assenza di pubblico, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. Tuttavia, già durante i 90 minuti – hanno raccontato i puteolani – si sono verificati episodi estremamente preoccupanti: alcuni tifosi, posizionati all’esterno dell’impianto, hanno disturbato il regolare svolgimento della gara con urla, minacce e, fatto ancor più grave, con il lancio di oggetti e sassi all’interno del terreno di gioco.

L’AGGRESSIONE – Un primo segnale evidente di una gestione della sicurezza del tutto inadeguata per un evento che, proprio perché a porte chiuse, avrebbe richiesto un controllo ancora più rigoroso. Al triplice fischio, la situazione è degenerata in maniera improvvisa e grave. I cancelli dell’impianto, che avrebbero dovuto garantire isolamento e sicurezza, sono stati aperti — o forse forzati — consentendo a numerosi tifosi di riversarsi prima sul terreno di gioco e poi fin dentro gli spogliatoi. Da quel momento, si è scatenato il caos: minacce, insulti e infine vere e proprie aggressioni ai danni dei nostri calciatori e del nostro allenatore.

LA DENUNCIA – “Nel contesto generale di tensione, alla rissa che ne è scaturita si sono uniti anche alcuni tesserati della squadra avversaria, verosimilmente istigati dai propri sostenitori, mentre i dirigenti presenti tentavano invano di ristabilire la calma. – denuncia il Pozzuoli Calcio – Quanto accaduto rappresenta una pagina buia per lo sport dilettantistico. Un episodio che nulla ha a che vedere con i valori che ogni società dovrebbe promuovere e difendere. In serata sono giunti messaggi di scuse da parte dei dirigenti della Perrone Calcio, indirizzati direttamente al presidente Morra. Un gesto che apprezziamo sul piano umano, ma che non può cancellare la gravità dei fatti né le responsabilità legate alla gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza all’interno dell’impianto.” A rendere il quadro ancora più grave è stato il necessario intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto scortare la squadra fino al porto e accompagnarla al traghetto per il rientro a Pozzuoli.