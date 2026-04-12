Controlli della Polizia ad Arco Felice: fermati ragazzini alla guida di scooter senza casco

POZZUOLI – Settantacinque identificati, di cui con precedenti di polizia, 45 veicoli controllati e 16 sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 8000 euro. È questo il bilancio dei controlli effettuati ad Arco Felice dai poliziotti del Commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Raffaele Esposito. Durante le attività gli agenti hanno effettuato sequestri e fermi di scooter condotti da minorenni senza casco, senza patente e alla guida con veicoli sottoposti a sequestro.