POZZUOLI – Scendono leggermente i contagi a Pozzuoli dove nelle ultime 24 ore a Pozzuoli l’Asl ha registrato 49 contagi e 16 i guariti. Numeri in lieve calo rispetto a quelli dei giorni scorsi e che lasciano ben sperare per il futuro, quando si dovrebbero raccogliere i risultati delle restrizioni derivanti dall’istituzione della zona rossa. Ad oggi a Pozzuoli il numero dei casi positivi è salito a 1.519 su 1.946 registrati dall’inizio della pandemia. Attualmente le persone ricoverate in ospedale sono 21, mentre 29 sono stati i decessi.