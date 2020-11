POZZUOLI – «Il cambio societario della Puteolana 1902 è il segno di un nuovo inizio per la squadra, per i tifosi e per la comunità. L’associazione politica Uniti per Pozzuoli valuta positivamente il cambio ai vertici della squadra granata: a subentrare ad Emanuele Casapulla è Adamo Guarino. Uniti per Pozzuoli ritiene che il cambiamento in atto possa contribuire a portare la squadra a rappresentare degnamente la città e a riportare la compagine granata a livelli più alti. Per troppo tempo la tifoseria della Puteolana ha subito cambiamenti e indecisioni che hanno generato delusione e confusione. Ora, speriamo che questa grande novità possa essere all’altezza della storia gloriosa della Puteolana e possa riportare il grande calcio a Pozzuoli.» Così in una nota l’associazione politica Uniti per Pozzuoli.