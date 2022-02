NOLA – «Francesco, le giro questo video con la speranza che lei possa dare un po’ più di visibilità a questa vicenda. È successo a Nola (Na), è stato rapito un cagnolino. Magari si riesce a risalire all’autore del furto. Probabilmente non è stato nemmeno il primo commesso da questa persona», è l’appello di un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. «Sono immagini molto forti – dichiara Borrelli – Non riusciamo capire il motivo di un simile gesto che condanniamo nella maniera più assoluta. Ci auguriamo che tramite il filmato si riesca risalire all’autore di questo rapimento che dovrà essere consegnato alla giustizia mentre per il cagnolino ci auguriamo che ritorni a casa. Per chi abbia informazioni, può contattare: https://www.facebook.com/filomena.piscitelli.5».

IL VIDEO CHOC DEL RAPIMENTO