POZZUOLI/ Polemiche in Consiglio, Volpe: «I cancelli abbattuti sui lidi di Lucrino sono stati solo un bluff»

POZZUOLI – Nessun evento organizzato in periferia. Nessuno spettacolo a Toiano, Licola e a Monterusciello. Il consigliere comunale Riccardo Volpe, durante l’Assemblea tenutasi questa mattina, ha puntato l’indice contro l’amministrazione comunale e in particolare contro il cartellone di eventi estivi, annunciato solo a inizio luglio e riservato a chi ha disponibilità economica in quanto gli eventi sono a pagamento. Chi non potrà andare in vacanza per questioni finanziarie molto probabilmente non prenderà parte nemmeno agli spettacoli promossi dal Comune di Pozzuoli. Ma non è l’unico punto sollevato dal consigliere di “Pozzuoli Ora”, seduto tra i banchi dell’opposizione. Sotto i riflettori c’è anche la questione dell’accesso al mare. Un mese fa il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, aveva annunciato infatti l’avvio dell’operazione “Mare Sicuro” che prevedeva l’abbattimento dei cancelli e i sequestri delle aree abusive sul litorale di Arco Felice e Lucrino affinché le spiagge potessero essere fruibili a tutti. Era stato stabilito di eliminare “cancelli, sbarramenti, paletti, recinzioni e qualsiasi altro ostacolo al libero accesso alle spiagge e alla libera veduta del mare” sulle aree demaniali marittime, istituendo anche un apposito servizio di polizia locale adibito a questo specifico compito. «L’abbattimento dei cancelli sui lidi è stato solo un bluff. Forse dobbiamo aspettare che termini la stagione dei matrimoni per arrivare a intervenire sul litorale a Lucrino? Intanto Licola Mare è diventata una discoteca a cielo aperto anche se non c’è alcuna licenza danzante», ha aggiunto Volpe durante il suo intervento in Consiglio.