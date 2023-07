Bacoli si prepara alla Festa di Sant’Anna: stasera l’incendio del Campanile

BACOLI – È tutto pronto per la Festa di Sant’Anna a Bacoli. E per la prima volta, questa sera, si terrà anche l’incendio del Campanile. Si parte alle 20:30 con l’accensione delle luminarie. «Il Centro Storico di Bacoli è stato trasformato in un enorme castello incantato con una parete di luci maestosa. L’ingresso in paese si caratterizzerà con un lungo tunnel coloratissimo. Ad accendere questa magia saranno i bambini», spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Subito dopo l’accensione delle luminarie si terrà la Santa Messa di veglia per la Santa Patrona di Bacoli presieduta da Padre Carmine Guida.

LO SPETTACOLO – Alle 22.30 ci sarà il tanto atteso incendio del Campanile. «Uno spettacolo piromusicale. Musica, luci, fumogeni e campane a festa. Vogliamo che diventi una nuova tradizione, capace di emozionare quanti amano questa terra straordinaria. Abbiamo raccolto un’idea di don Carmine e la stiamo trasformando in realtà. L’Incendio del Campanile sarà visibile da tantissimo punti della città», continua il sindaco. La festa della Patrona sarà come sempre una giornata dedicata alle famiglie, ai bambini e a tutti i bacolesi. Domani il programma di eventi andrà avanti con giochi, bancarelle, banda musicale, avvicinandoci, sera dopo sera, ai grandi appuntamenti di piazza. Dal 3 all’8 Agosto si saranno tanti artisti sul palco, come Clementino e Jemes Senese.