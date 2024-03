Bradisismo, terminato sciame di 52 scosse a Pozzuoli e nell’area flegrea

POZZUOLI – Cinquantadue terremoti rilevati in poco più di 24 ore nei Campi Flegrei. E’ quanto ha fatto sapere l’Osservatorio Vesuviano che ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 23:07 di giovedì 7 marzo e costituito in via preliminare da 52 terremoti con magnitudo compresa tra zero e 2.3 ± 0.3 localizzati nell’area flegrea.

LE SCOSSE – Il fenomeno sismico di intensità maggiore è stato di magnitudo pari a 2.3 registrato nella tarda mattinata di ieri e seguito alle qualche ora dopo da un altro di magnitudo pari a 2.2. In precedenza, nelle ore notturne tra la notte del 7 e l’8 marzo i sensori dell’Osservatorio avevano rilevato diverse scosse di magnitudo 1.9, 1.8, 1.7 e 1.6. Non si sono registrate particolari criticità sul territorio.