Provoca incidente stradale con scooter rubato sulla Tangenziale: polizia denuncia un 17enne

POZZUOLI – Martedì scorso, sulla Tangenziale di Napoli, si è verificato un incidente stradale autonomo sulla rampa di immissione di Corso Malta verso la carreggiata che conduce a Pozzuoli. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno identificato il conducente di un motociclo, un 17enne tunisino, in affidamento al C.P.A. di Casaluce, accertando che il mezzo, privo di targa, era stato rubato nella stessa mattinata a Caserta. Il giovane, oltre ad essere stato sanzionato per alcune violazioni del Codice della Strada, è stato denunciato per ricettazione e contestualmente riaffidato alla struttura che lo ospitava; mentre il motorino è stato restituito al legittimo proprietario.