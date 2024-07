Bradisismo, Potere al Popolo chiede le tende a Pozzuoli

POZZUOLI – «La mancanza di un piano per la gestione della crisi bradisismica e il continuo rimandare i controlli strutturali da parte delle istituzioni hanno portato alla situazione in cui siamo oggi. I controlli infatti sono iniziati solo dopo la scossa di magnitudo 4.4 e hanno portato allo sgombero improvviso di oltre 1300 persone, a cui sono state proposte sistemazioni temporanee inaccettabili in alberghi lontani chilometri dalla città e che adesso riceveranno sussidi irrisori rispetto agli affitti della zona, in attesa di tornare nelle proprie abitazioni. Inoltre l’amministrazione, dopo pochi giorni dalla conclusione dello sciame, ha deciso di rimuovere le tende della protezione civile, presidi fondamentali nella fase di riacutizzazione della crisi bradisismica, al solo scopo di tutelare turismo e commercio, anteponendo gli interessi economici a quelli degli abitanti di Pozzuoli.» è quanto fa sapere con una nota Potere al Popolo che ha indetto un presidio per venerdì 5 luglio in Piazza della Repubblica «Per questo – si legge – come abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei dobbiamo attivarci e dare vita ad un’assemblea popolare sul bradisismo e pretendere: soluzioni dignitose per le persone sfollate, anche requisendo le strutture in zona; lo stop a mutui, affitti ed utenze per gli edifici inagibili; la verifica e messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati a carico dello Stato. Il 5 luglio alle ore 18 partecipa al presidio in Piazza della Repubblica, dove monteremo le nostre tende per rivendicare il ripristino dei presidi della protezione civile.»