Sciame sismico a Pozzuoli, quattro scosse in appena quattro minuti: la più forte di magnitudo 2.9

POZZUOLI – Torna a tremare la terra a Pozzuoli e nell’intera area flegrea. Dalle 15:09 di oggi è in corso uno sciame sismico che ha fatto registrare come fenomeno di maggiore intensità una scossa di magnitudo 3.1 ±0.3 ad una profondità di 3.2 km. L’evento è stato seguito nei successivi quattro minuti da altri tre fenomeni di forza pari a 2.7 ± 0.3 registrata alle 15:11; di magnitudo pari a 2.8 ± 0.3 registrata alle 15:13 e di magnitudo 2.5 ± 0.3 rilevata dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano alle 15:14. L’epicentro dello sciame è stato individuato nell’area Solfatara-Bagnoli ed è stato avvertito in gran parte dell’area flegrea. Non si registrano comunque particolari criticità.